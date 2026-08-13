Ministar Forto: Kandidati ne smiju biti taoci spora Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i autoškola

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine poziva Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i predstavnike autoškola da bez odlaganja riješe spor u vezi s primjenom novog informacionog sistema i omoguće nastavak procesa kandidatima koji su ispunili propisane uvjete za polaganje vozačkog ispita.

„Digitalizacija – da. Veća kontrola – da. Ali 300 ljudi ne smije i ne treba čekati jer se Ministarstvo i autoškole ne mogu dogovoriti. Ako postoji sumnja u dokumentaciju kandidata, ona se mora provjeriti odmah. Ako autoškola mora dostaviti dodatnu evidenciju, neka je dostavi odmah. Kandidat koji je uredno završio obuku ne može biti talac ovog spora”, poručio je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH podržava digitalizaciju procesa osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita, posebno ako ona omogućava bolju kontrolu održavanja nastave, veću transparentnost i smanjuje mogućnost zloupotreba.

Novi informacioni sistem u Tuzlanskom kantonu koristi se od 1. juna. Prema podacima Ministarstva obrazovanja i nauke TK, kroz sistem je do sada evidentirano oko 700 kandidata, dok je trenutno sporan status više od 300 prijava kandidata iz autoškola koje nisu koristile novi sistem.

Predstavnici autoškola tvrde da su za te kandidate dostavili dokumentaciju propisanu važećim pravilnicima. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, s druge strane, smatra da prije omogućavanja nastavka polaganja mora provjeriti da li je obuka tih kandidata provedena u propisanom obimu i na propisan način.

„Ministarstvo ima pravo i obavezu kontrolirati proces, a autoškole imaju obavezu dokazati da je kandidat propisno osposobljen. Ali ta provjera mora imati kraj. Sjednite, pregledajte dokumentaciju i riješite status svakog kandidata”, rekao je ministar Forto, naglasivši da je potrebno da nadležno ministarstvo produži prijelazni rok za provedbu novih rješenja kako kandidati ne bi bili uskraćeni za prava koja im pripadaju. „Istovremeno, novi informacioni sistem mora omogućiti kandidatima da se za polaganje vozačkog ispita prijavljuju lično, kako je propisano, a ne da ih prijavljuju autoškole”, dodao je ministar.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH prethodno je od Ministarstva obrazovanja i nauke TK zatražilo dokumentaciju i izjašnjenje o pravnom osnovu, načinu implementacije informacionog sistema, prijelaznom periodu, zaštiti ličnih podataka i posljedicama njegove primjene za kandidate, instruktore i autoškole.

Otvoreno je i pitanje administrativnog opterećenja autoškola. Predstavnici autoškola tvrde da nakon uvođenja informacionog sistema moraju paralelno voditi postojeće evidencije i iste ili slične podatke unositi u novi sistem.

„Ako digitalizacija znači da isti podatak prvo upišemo na papir, a onda ponovo u računar, to znači nismo završili posao. Cilj digitalizacije mora biti manje administracije, bolja kontrola i jednostavniji proces. Zato treba jasno utvrditi koje evidencije su obavezne, šta zahtijeva novi sistem i gdje postoji nepotrebno dupliranje”, kazao je ministar Forto.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH očekuje od Ministarstva obrazovanja i nauke TK i predstavnika autoškola da odmah utvrde status spornih prijava i omoguće nastavak procesa svakom kandidatu za kojeg se utvrdi da je ispunio propisane uvjete.

„Ovo ne treba pretvarati u raspravu jesmo li za digitalizaciju ili protiv nje. Jesmo za digitalizaciju. Jesmo i za kontrolu autoškola. Ali smo, prije svega, za sistem koji funkcionira. Ministarstvo i autoškole neka riješe svoj spor, a kandidati ne smiju ispaštati”, zaključio je ministar Forto.