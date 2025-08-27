Srijeda, 27 Augusta, 2025
Autoceste FBiH snizile cijenu ACC TAG uređaja

28

Autoceste FBiH snizile su cijenu ACC TAG uređaj za elektronsku naplatu cestarine sa dosadašnjih 39 KM na 33 KM, piše Indikator.

Iz Autocesta FBiH navode da elektronska naplata cestarine putem ACC TAG uređaja postaje sve popularniji izbor među vozačima u Bosni i Hercegovini, te podsjećaju da ovaj uređaj omogućava prolazak kroz naplatna mjesta bez zaustavljanja i potrebe za gotovinom ili karticama.

– ACC TAG je mali elektronski uređaj koji se postavlja na unutrašnju stranu vjetrobranskog stakla. Prilikom prolaska kroz naplatne kućice, sistem automatski očitava uređaj i podiže rampu, sve u pokretu. Tako se ubrzava prolazak, smanjuju gužve i povećava protočnost saobraćaja, posebno u vrijeme vikenda, praznika i godišnjih odmora – ističu iz ovog javnog preduzeća.

Navode da korisnici ostvaruju i dodatne pogodnosti, i to 20 posto bonusa na svaku dopunu sredstava, a prepaid korisnicima omogućeno je putovanje u slučaju nedovoljnog iznosa putem jedne “minus” transakcije. 

