Danas počinje Eurobasket: Srbija prvi favorit za zlato, BiH u najtežoj grupi

Današnjim utakmicama prvog kola u grupama A i B počinje 42. izdanje Eurobasketa, kojem su domaćini Kipar, Finska, Poljska i Latvija.

Turnir će trajati od 27. augusta do 14. septembra, a učestvovat će 24 ekipe podijeljenje u četiri grupe (po šest selekcija), svaka u različitoj državi, odnosno gradu (Limassol, Tampere, Katowice i Riga).

Po četiri najbolje ekipe iz svake grupe izborit će plasman u osminu finala, odnosno knockout fazu, koja će biti odigrana u Rigi.

Titulu brani Španija, a ovogodišnji favorit broj jedan je selekcija Srbije predvođena Nikolom Jokićem. Izabranici Svetislava Pešića igrat će u grupi A zajedno sa selekcijama domaćina Latvije, Češke, Turske, Estonije i Portugala.

Na turniru ćemo po 11. put gledati i reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja se našla u najtežoj grupi C, a za protivnike će imati Španiju, Grčku, Italiju, Gruziju i Kipar.

Zmajevi će utakmice grupne faze odigrati u Limassolu, a prvi ispit im je protiv domaćina Kipra u četvrtak 28. augusta (17:15 sati). Zatim za vikend (30. i 31. august – 20:30) igraju protiv Španije i Italije, narednog utorka (2. septembar – 14:00) ih očekuje duel s Grčkom, a posljednji meč grupne faze igraju u idući četvrtak 4. septembra (14:00) kada će za protivnika imati Gruziju.

Naš tim je na Kipar stigao znatno desetkovan bez povrijeđenog Džanana Muse, kao i Amerikanca Xaviera Castanede, kojeg je u posljednji čas zamijenio sunarodnjak John Roberson. Pritom je bez mjesta na Eurobasketu ostao i Luka Garza, kojem FIBA nije skinula famoznu “zvjezdicu”, a u toj situaciji naš stručni štab je odlučio da mu je potrebniji playmaker.

Selektor Adis Bećiragić na raspolaganju će imati sljedećih 12 igrača: Miralem Halilović, Jusuf Nurkić, Edin Atić, Amar Gegić, Kenan Kamenjaš, Amar Alibegović, Aleksandar Lazić, Adin Vrabac, Ajdin Penava, Adnan Arslanagić, John Roberson i Tarik Hrelja.

BiH je najbolji rezultat na Eurobasketu ostvarila još 1993. u svom prvom nastupu kao samostalna država, kada je osvojila sjajno osmo mjesto. Od tada nikada nije prošla grupu, što će ovaj put konačno pokušati ostvariti.

Zmajeve ćemo moći pratiti na tri TV kanala. Turnir će prenositi Arena Sport i Sportklub, a također i FTV.

Grupa A (Riga): Srbija, Latvija, Češka, Turska, Estonija, Portugal

Grupa B (Tampere): Njemačka, Litvanija, Crna Gora, Finska, Velika Britanija, Švedska

Grupa C (Limassol): Španija, Grčka, Italija, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Kipar

Grupa D (Katowice): Francuska, Slovenija, Poljska, Izrael, Belgija, Island

Turnir će otvoriti duel Velike Britanije i Litvanije (12:30), a danas nas očekuju i okršaji Češke i Portugala (13:45), Crne Gore i Njemačke (15:30), Latvije i Turske (17:00), Švedske i Finske (19:30), te Srbije i Estonije (20:15).

Raspored utakmica po danima možete pronaći OVDJE.