Službenica UIO BiH osuđena na zatvorsku kaznu, oštetila budžet BiH za 370.000 KM

Sud Bosne i Hercegovine je, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, donio i javno objavio presudu kojom je Emica Pezo oglašena krivom.

Ona je počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Sud je optuženoj izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

Optužena se tereti da je od 15. novembra 2017. do 16. oktobra 2019. kao službena osoba u institucijama BiH, kao saradnik za naplatu prihoda u Odsjeku za poslovne usluge Regionalnog centra Mostar UIOBiH, svjesna nedozvoljenosti svojih radnji i htijući to, iskoristila svoj službeni položaj, na način da je koristeći dodijeljeni korisnički nalog, tj. službenu legitimaciju kojom je zadužena, a koja služi za praćenje podataka i naplatu indirektnih poreza i drugih prihoda koji se naplaćuju u UIOBiH, iako je znala da uvozne dažbine po navedenim carinskim prijavama nisu plaćene, dažbine označila plaćenim.

UIOBiH je zbog toga propustila da aktivira bankarske garancije špeditera “Jarkić” d.o.o. kojima je bila osigurana naplata ovih dažbina, na koji način je optužena svojim radnjama omogućila sticanje koristi drugom u vidu prikrivanja neplaćenih obaveza u ukupnom iznosu od 369.466,58 KM.

Dalje se navodi da je naknadno, u međuvremenu, protestom važećih bankarskih garancija pravne osobe “Jarkić” d.o.o. od UIOBiH izvršena naplata sredstava u iznosu od 183.050,97 KM, dok je u preostalom iznosu od 186.415, 61 KM nastala šteta po budžet BiH, te je tako optužena, kao službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, iskorištavanjem svog službenog položaja i ovlaštenja, pribavila drugom korist u vidu prikrivanja neplaćenih obaveza – dažbina, saopćeno je iz Suda BiH.