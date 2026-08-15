U okviru manifestacije OGUS upriličeno književno veče sa Irmom Husić

U okviru manifestacije OGUS sinoć je u Domu kulture u Srebreniku upriličeno književno veče sa Irmom Husić.

Irma Husić prepoznatljiva je po stilu pisanja koji čitatelja već od prvih stranica uvlači u priču i ne pušta do samog kraja. Njeni romani donose ljubav, strast, tajne, osvetu i neočekivane preokrete, a rasplet često ostavlja prostor za novu priču i nastavak.

Irma Husić je autorica romana „Čistačica na crno“, „Čistačica na crno 2“, „Očuh“ i „Putevi osvete“, a njen književni opus obuhvata i knjige za djecu, među kojima su „Jednorog Yan i Pegasus Lars“ i „Tobi i vilina harfa“.

Posebnu pažnju privlači njen roman „Pod svaku cijenu“, koji čitatelja vodi iza blještavila i savršenstva Dubaija, otkrivajući jednu sasvim drugačiju stranu ovog grada. Roman se, prema navodima autorice, prevodi na čak deset jezika.

Uz Irmu Husić,sinoć se predstavio i njen suprug, hafiz Admir Husić, autor knjige „Džinhodža“, u kojoj kroz spoj stvarnih događaja i fikcije govori o iskustvima iz perioda liječenja učenjem rukje.

Sinoćnji program vodile su profesorice Nasiha Avdić i Alma Bajrektarević.