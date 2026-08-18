Dan žalosti u Zenici: Danas će biti ukopano pet tragično stradalih planinara

Danas će za petero zeničkih planinara, koji su 25. jula ove godine izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji biti održana komemoracija te klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop na zeničkom mezarju “Prašnice”.

Živote su tom prilikom izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica Kantonalne bolnice Zenica dr. Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić, dok su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić koji su se već početkom ovog mjeseca vratili u Zenicu.

– Komemoracija našim tragično preminulim prijateljima biće održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, sa početkom u 15 sati, a kolektivni posljednji ispraćaj i ukop na Gradskom groblju “Prašnice”. Dženaza će nakon ikindije-namaza biti klanjana ispred Čaršijske džamije, gdje će njihova tijela biti dopremljena iz Žepča, nakon što su dovezena jučer kolima pogrebnog preduzeća iz Beograda. Na dženazi se očekuje prisustvo velikog broja osoba iz javnog života, među ostalima i premijera Federacije BiH Nermina Nikšća – istaknuo je predsjednik Gorske službe spašavanja – Stanica Zenica, zenički advokat Dino Ahmetović.

Supružnici Okanović, kao i preživjeli Adilović i Vidimlić, bili su članovi ove stanice GSS-a, ali i članovi Planinarskog društva “Vedro” iz Zenice, čiji su članovi bili i Čaušević, Talam i Krivdić.

Klanjanje dženaze će, kako je potvrdio Feni, nakon ikindije-namaza (16.44 sati) na platou ispred Islamskog centra “Sultan Ahmed” i Sultan Ahmedove-Čaršijske džamije u tom gradu, predvoditi zenički muftija hafiz Mevludin efendija Dizdarević.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović donio je naredbu kojom se 18. august 2026. godine, dan ukopa planinara, proglašava Danom žalosti na području Grada Zenica, dok je Dan žalosti u FBiH bio proglašen 28. jula.