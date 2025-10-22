Barbarez u problemima pred Rumune: Pola tima van stroja

Prema trenutnom stanju, van stroja su Demirović, Hajradinović, Dedić, Malić, Kolašinac, Šunjić i Mujakić.

Fudbalska A reprezentacija Bosne i Hercegovine narednog mjeseca igra utakmice odluke.

Zmajevi će 15. novembra na Bilinom polju ugostiti Rumuniju u pretposljednjem kolu kvalifkacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a tri dana kasnije gostovat će u Beču kod Austrije.

Dvije pobjede nas vode na Mundijal

Matematika je jasna – izabranici selektora Sergeja Barbareza sa dvije pobjede plasirat će se direktno na Mundijal. Poraz od Rumuna na Bilinom polju ostavlja nas i bez baraža, dok remi ostavlja nadu da možemo izboriti bar dodatne kvalifikacije…

A selektor Barbarez u ozbiljnim je problemima pred novembarski dvomeč. Zmajevi su doslovno desetkovani i bez “pola tima” dočekuju rivala u borbi za vrh tabele.

Što zbog povreda i kartona na Bilinom polju prema trenutnom stanju neće moći nastupiti Haris Hajradinović, Ermedin Demirović, Amar Dedić (povrede), Ivan Šunjić i Nihad Mujakić (kartoni).

Ako se tome doda da Sead Kolašinac još nije odigrao ni minute nakon teške povrede i šestomjesečnog oporavka, a da Arjan Malić sedmicama ne igra zbog povrede, to je zaista veliki problem. Svi nabrojani igrači bili bi starteri. Žestok udarac bi to bio i za Brazil koji ima daleko veći bazen igrača od državnog tima naše zemlje.

Kome prijeti suspenzija?

Ostaje nada da Dedićeva povreda nije ozbiljnije prirode, da će se oporaviti do okupljanja. A da će Kolašinac uhvatiti takmičarski ritam i da neće imati dodatnih problema, na što je upozoravao i sam selektor, svjestan da igrači nakon višemjesečnih pauza često muku muče sa muskulaturom…

Šunjić i Mujakić će se vratiti poslije Rumunije, ali prijetnja za drugi žuti karton i suspenziju pred duel sa Austrijom prijeti deseterici igrača. U svojevrsnom grču će biti Benjamin Tahirović, Adrian Leon Barišić, Arjan Malić, Stjepan Radeljić, Armin Gigović, Dženis Burnić, Kerim Alajbegović, Nikola Katić, Amar Dedić i Nikola Vasilj.

FAKTOR.BA