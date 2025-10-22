Srijeda, 22 Oktobra, 2025
Rekultivacija državnog poljoprivrednog zemljišta u Špionici

By admin
0
129

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić je potpisao ugovor sa odabranim izvođačem radova na projektu rekultivacije i uređenja državnog poljoprivrednog zemljišta u Špionici.

Zahvaljujući podršci Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona, obezbijeđena su finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta od oko 150.000 KM.

Projektom je planirano uređenje 18,2 hektara poljoprivrednog zemljišta (više od 180 dunuma), koje će nakon uređenja biti stavljeno u funkciju proizvodnje poljoprivrednih proizvoda.

-“Nakon završetka radova, Grad Srebrenik će raspisati javni poziv za dodjelu zemljišta u zakup poljoprivrednim proizvođačima, s ciljem jačanja domaće proizvodnje i podrške razvoju lokalne poljoprivrede.

Još jedan korak u stvaranju boljih uslova za rad naših vrijednih poljoprivrednika i povećanje proizvodnje poljoprivrednih proizvoda na području našeg grada”, naveo je gradonačelnik Bjelić.

