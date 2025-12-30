BiH jača Oružane snage: Stižu nova oklopna vozila, letjelice i streljivo

Projekt predviđa nabavku ukupno 46 specijaliziranih vozila koja će zamijeniti zastarjele oklopne transportere M113 A2, koji su u upotrebi još od 1970-ih godina 20. vijeka. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je više odluka iz oblasti odbrane kojima se odobravaju višegodišnji projekti modernizacije Oružanih snaga BiH, ukupne vrijednosti višeg desetina miliona KM, prenosi Klix.

Na prijedlog Ministarstva odbrane BiH, Vijeće ministara donijelo je odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta „Modernizacija i obnova naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Bosne i Hercegovine – nabavka specijaliziranih vozila za jedinice u sastavu grupe lakog pješadijskog bataljona“. Ukupna procijenjena vrijednost ovog projekta iznosi 10.035.000 KM, a planirano je njegovo uključivanje u program višegodišnjih kapitalnih projekata za period od 2025. do 2030. godine.

Projekt predviđa nabavku ukupno 46 specijaliziranih vozila koja će zamijeniti zastarjele oklopne transportere M113 A2.

Istovremeno, Vijeće ministara BiH usvojilo je odluku o izmjeni i dopuni odluke o višegodišnjem projektu nabavke helikoptera za Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH. Ovom odlukom produžava se rok realizacije projekta s ranije planirane 2027. godine na 2032. godinu.

Za potrebe projekta osigurana su sredstva u iznosu od 20 miliona KM, kroz prestrukturiranje budžeta za 2025. godinu, pri čemu će sredstva biti preusmjerena s pozicije bruto plata i naknada plata na projektni kod nabavke helikoptera. Iz Vijeća ministara naglašavaju da je nabavka helikoptera strateški važna i predstavlja prioritet broj jedan za operativnost Oružanih snaga BiH, s obzirom na dotrajalost postojećih letjelica i povećane sigurnosne rizike po ljudstvo i materijalna sredstva.

Usvojena je i odluka o odobravanju višegodišnjeg projekta „Nabavka streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava za popunu rezervi OS BiH“, koji će biti realiziran u periodu od 2025. do 2030. godine. Ukupna vrijednost ovog projekta također iznosi 10.035.000 KM.

Odobrena su i sredstva za realizaciju višegodišnjeg projekta „Osiguranje nabavke nove terenske uniforme Oružanih snaga BiH“, procijenjene vrijednosti 8.600.000 KM. Sredstva će biti osigurana iz budžeta u više faza: tri miliona KM u 2025. godini, 3,6 miliona KM u 2026. godini te po milion KM u 2027. i 2028. godini.