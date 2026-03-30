BIHAMK: Zbog izlijevanja vode na kolovoz saobraća se usporeno na reginalnim cestama Tutnjevac-Bobetino i Lopare-Čelić, u mjestu Pirkovci

Zbog teške saobraćajne nezgode koja se dogodila na dionici magistralne ceste Ključ-Bosanski Petrovac (na prevoju Lanište), obustavljen je saobraćaj.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili klizavom kolovozu, a upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju.

Zbog izlijevanja vode na kolovoz saobraća se usporeno na reginalnim cestama Tutnjevac-Bobetino i Lopare-Čelić, u mjestu Pirkovci.

Oprezno treba voziti preko prevoja: Romanija (Sarajevo-Rogatica), Han Pogled (Vlasenica-Han Pijesak), Ripač (Bihać-Bosanski Petrovac), Oštrelj (Bosanski Petrovac-Drvar), Komar (Travnik-Donji Vakuf), Rostovo (Bugojno-Novi Travnik), Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje), Koprivnica (Bugojno-Kupres), Karaula (Olovo-Kladanj) i Nišići (Srednje-Olovo).

Upozoravamo na mogućnost topljenja snijega i zadržavanje vode na kolovozu. Na putevima Šuica-Livno (Borova Glava) i Glamoč-Priluka (Korićina) upozoravamo na česte izlaske divljih konja na kolovoz. Na širem području: Livna, Glamoča, Kupresa i Bosanskog Grahova dodatne poteškoće vozačima pričinjavaju jaki udari vjetra.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi i A-1 Sarajevo zapad-Lepenica je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, zbog izvođenja neophodnih radova.

Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Tomislavgrad-Prisoje, saobraća se jednom trakom uz postavljene semafore 00-24 sata.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Šamac-Grebnica zbog sanacije pružnog prelaza. Alterntivni pravci su u funkciji.

Na graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta.