Kiša, susnježica i snijeg širom BiH

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme praćeno padavinama u većem dijelu zemlje. U Bosni se u nižim predjelima očekuje kiša i susnježica, dok je tokom jutra ponegdje moguć i snijeg. U višim krajevima dominantne će biti snježne padavine.

U Hercegovini se u drugom dijelu dana prognoziraju lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 0 i 4 stepena, dok će na jugu dosezati do 7. Najviše dnevne temperature bit će između 2 i 7 stepeni, a na jugu od 10 do 15 stepeni Celzijusa.

Prema podacima Federalni hidrometeorološki zavod, očekuje se neuobičajeno hladno vrijeme za ovaj period, uz padavine i izraženo sjeverno strujanje, što bi moglo uzrokovati tegobe kod osjetljivih grupa stanovništva.

Građanima se savjetuje toplije odijevanje, ograničen boravak na otvorenom, te dodatni oprez, posebno za hronične bolesnike, starije osobe i djecu.