Ukupno 17 godina i šest mjeseci zbog smrti male Džene Gadžun

Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvostepenu presudu u slučaju Džene Gadžun protiv optuženih Suada Rožajca, Nine Jovanović i Jasmine Halimić pa su tako osuđeni na 17 godina i šest mjeseci.

Suad Rožajac dobio je 10 godina zatvorske kazne, Nina Jovanović 4 godine i šest mjeseci, a Jasmina Halimić tri godine zatvora.

Suad Rožajac je osuđen za teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi i krivično djelo nesavjesno liječenje, dok su Nina Jovanović i Jasmina Halimić osuđene za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Slučaj djevojčice Džene iz Kaknja potresao je javnost u novembru 2021. godine, a nekoliko puta su organizovani i protesti na kojima su roditelji upućivali zahtjeve vlastima, sudu i tužilaštvu.

Tužilaštvo tvrdi da su propusti tokom operacije u privatnoj ordinaciji doveli do smrti djevojčice.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

