Osuđujuća presuda optuženoj za ubistvo supruga

Kantonalni sud u Tuzli donio je i javno objavio nepravosnažnu presudu u krivičnom predmetu protiv Ifete Karić (64), zbog krivičnog djela Ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka f) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je optuženu oglasio krivom i prvostepeno osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina.

Optužena je oglašena krivom što je dana 21.09.2025. godine u popodnevnim satima, u porodičnoj kući u mjestu Donja Orahovica, Gračanica, iako svjesna da ubodom nožem može usmrtiti člana porodice, suprugu S.K. nanijela ubodnu ranu u predjelu stomaka, kojom prilikom je oštećeni zadobio teške po život opasne tjelesne povrede, uslijed kojih je istog dana preminuo.

Nakon objave presude sud je donio rješenje kojim se prema optuženoj ukida pritvor, te je ista puštena na slobodu.