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Uplaćena egzistencijalna naknada nezaposlenim demobilisanim borcima u TK

By admin
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Novčana egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona, za mjesec septembar 2026. godine je uplaćena, sa utvrđenim iznosom od 8 KM za mjesec dana provedenih u OSRBiH.
Zavisno od banaka sredstva su već na računima korisnika.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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