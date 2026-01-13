UKC Tuzla pokreće izgradnju tri solarne elektrane, vrijedne više od 500 hiljada KM

Univerzitetski klinički centar Tuzla krajem prošle godine raspisao je javni poziv za nabavku i ugradnju solarnih panela, čime je zvanično pokrenut projekat izgradnje tri fotonaponske elektrane na objektima unutar bolničkog kompleksa.

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, predmet postupka je nabavka i ugradnja solarnih panela u skladu sa tehničkim karakteristikama, projektima i ostalim zahtjevima koje je definisao ugovorni organ.

Prema dokumentaciji koja je dostupna portalu Tuzlainfo.ba, planirane solarne elektrane bit će izgrađene na objektima Plava bolnica, Interna klinika te na lokalitetu Gradina, a njihov osnovni cilj je proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora za vlastite potrebe UKC Tuzla, uz smanjenje troškova i povećanje energetske nezavisnosti ove zdravstvene ustanove.

Višak energije za elektrodistributivni sistem

Sve tri fotonaponske elektrane projektovane su kao ON-Grid sistemi, pri čemu će se proizvedena električna energija prioritetno koristiti za napajanje unutrašnjih potrošača u okviru bolničkog kompleksa, dok će se nedostajuće količine električne energije preuzimati iz distributivne mreže. U slučaju viška proizvedene električne energije, omogućena je i njena isporuka u elektrodistributivni sistem, u skladu sa tehničkim uslovima nadležnog operatora. Realizacijom projekta očekuju se direktne finansijske uštede kroz smanjenje mjesečnih troškova za električnu energiju, smanjenje emisije CO₂ i drugih zagađujućih supstanci, kao i jačanje energetske otpornosti kritične zdravstvene infrastrukture.

Prva planirana fotonaponska elektrana nosi naziv „Plava bolnica“ i imat će ukupnu instaliranu snagu od 148,005 kWp. Elektrana će biti postavljena na krovu objekta Plave bolnice u sklopu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, na adresi Trnovac bb. Projektom je predviđena ugradnja 253 fotonaponska modula jedinične snage 585 Wp. Krovne površine su ravne, izvedene sa sistemom hidroizolacije i završnim slojem šljunka, što omogućava sigurnu montažu fotonaponskih modula putem balastne konstrukcije, bez oštećenja postojeće hidroizolacije i bez narušavanja konstruktivne stabilnosti objekta.

Druga solarna elektrana planirana je na krovu objekta Klinike za interne bolesti, a njena ukupna instalirana snaga iznosit će 101,79 kWp. Sistem će se sastojati od 174 fotonaponska modula jedinične snage 585 Wp. Krov objekta je ravan i prekriven završnim slojem sitnog kamenog materijala, što omogućava ugradnju sistema fotonaponskih modula pomoću balastne konstrukcije bez penetracije u krov, čime se čuva hidroizolacija objekta i ne narušava statička funkcionalnost krovne konstrukcije.

Treća i ujedno najveća fotonaponska elektrana planirana je na lokalitetu Gradina, na krovovima objekata Klinike za hirurgiju i Klinike za dječije bolesti. Ova elektrana imat će ukupnu instaliranu snagu od 280,215 kWp, a projektom je predviđena ugradnja 479 fotonaponskih modula jedinične snage 585 Wp. I na ovim objektima krovovi su ravni, sa završnim slojem šljunka, što omogućava montažu sistema bez narušavanja postojeće hidroizolacije i konstruktivne funkcionalnosti objekata.

Povoljni uslovi sa eksploataciju sunčeve energije

U tenderskoj dokumentaciji se navodi da lokacija Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla pruža izuzetno povoljne klimatske i prostorne uslove za eksploataciju sunčeve energije. Područje se odlikuje visokim prosječnim godišnjim nivoom solarne iradijacije i velikim brojem sunčanih dana, dok krovne površine planiranih objekata nemaju prirodne ni građevinske prepreke koje bi uzrokovale značajno zasjenjenje.

Dodatna prednost je dobra infrastrukturna povezanost unutar bolničkog kompleksa, koja omogućava jednostavan pristup za dopremu opreme, izvođenje radova i buduće održavanje sistema, bez ometanja svakodnevnih zdravstvenih aktivnosti.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 512.820,51 KM bez PDV-a, a rok za prijem ponuda u ovom postupku je 18. februar 2026. godine.

Realizacijom ovog projekta UKC Tuzla se svrstava među zdravstvene ustanove koje sistemski ulažu u energetsku efikasnost, održivi razvoj i korištenje obnovljivih izvora energije, uz dugoročne finansijske i ekološke koristi./Tuzlainfo.ba/