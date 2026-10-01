Uhapšena doktorka: Preglede obavljala kod kuće, koristila pečat doma zdravlja

Policijski službenici Federalne uprave policije, pod nadzorom Tužilaštva Srednjobosanskog kantona, proveli su operativnu akciju kodnog naziva „Pečat“, usmjerenu na dokumentovanje krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Po naredbi Općinskog suda u Travniku pretreseni su privatni objekt u Vitezu i službene prostorije JU Dom zdravlja Vitez koje koristi osumnjičena osoba inicijala P. K.-G. (1975).

Nakon pretresa osumnjičena je uhapšena i kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Travniku. Protiv nje će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Sumnja se da je naplaćivala preglede nakon radnog vremena

Prema navodima FUP-a, osumnjičena se tereti da je kao ljekar specijalista u Domu zdravlja Vitez iskorištavala službeni položaj i prekoračila svoja ovlaštenja.

Sumnja se da je nakon radnog vremena obavljala preglede pacijenata u privatnom objektu, iako nisu bili ispunjeni propisani uslovi za obavljanje privatne prakse.

Tokom tih pregleda je, prema sumnjama istražitelja, izdavala recepte i stručne nalaze ovjerene službenim pečatom Doma zdravlja Vitez, dok pacijente i izdate recepte nije evidentirala u službenim evidencijama.

Usluge je, kako se sumnja, naplaćivala i na taj način sebi pribavljala protivpravnu imovinsku korist.

Pronađeni novac, recepti i dokumentacija

Prilikom pretresa privatnog objekta policija je pronašla novac za koji se sumnja da potiče od naplate zdravstvenih usluga.

Pronađene su i ovjerene isprave, recepti i drugi dokumenti s pečatom Doma zdravlja Vitez, kao i dodatna dokumentacija u službenim prostorijama zdravstvene ustanove.

Oduzeti predmeti i dokumentacija bit će korišteni u nastavku krivičnog postupka.

U okviru akcije saslušano je i više osoba koje su koristile usluge liječenja u privatnoj praksi. Istražitelji su pribavili nalaze i recepte koje je, prema sumnjama, izdavala osumnjičena.

FUP-u su tokom akcije asistirali policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Federalna uprava policije najavila je nastavak aktivnosti na dokumentovanju eventualnih drugih krivičnih djela povezanih s ovim predmetom.