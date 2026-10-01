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Uhapšena doktorka: Preglede obavljala kod kuće, koristila pečat doma zdravlja

By admin
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Policijski službenici Federalne uprave policije, pod nadzorom Tužilaštva Srednjobosanskog kantona, proveli su operativnu akciju kodnog naziva „Pečat“, usmjerenu na dokumentovanje krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Po naredbi Općinskog suda u Travniku pretreseni su privatni objekt u Vitezu i službene prostorije JU Dom zdravlja Vitez koje koristi osumnjičena osoba inicijala P. K.-G. (1975).

Nakon pretresa osumnjičena je uhapšena i kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Travniku. Protiv nje će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Sumnja se da je naplaćivala preglede nakon radnog vremena

Prema navodima FUP-a, osumnjičena se tereti da je kao ljekar specijalista u Domu zdravlja Vitez iskorištavala službeni položaj i prekoračila svoja ovlaštenja.

Sumnja se da je nakon radnog vremena obavljala preglede pacijenata u privatnom objektu, iako nisu bili ispunjeni propisani uslovi za obavljanje privatne prakse.

Tokom tih pregleda je, prema sumnjama istražitelja, izdavala recepte i stručne nalaze ovjerene službenim pečatom Doma zdravlja Vitez, dok pacijente i izdate recepte nije evidentirala u službenim evidencijama.

Usluge je, kako se sumnja, naplaćivala i na taj način sebi pribavljala protivpravnu imovinsku korist.

Pronađeni novac, recepti i dokumentacija

Prilikom pretresa privatnog objekta policija je pronašla novac za koji se sumnja da potiče od naplate zdravstvenih usluga.

Pronađene su i ovjerene isprave, recepti i drugi dokumenti s pečatom Doma zdravlja Vitez, kao i dodatna dokumentacija u službenim prostorijama zdravstvene ustanove.

Oduzeti predmeti i dokumentacija bit će korišteni u nastavku krivičnog postupka.

U okviru akcije saslušano je i više osoba koje su koristile usluge liječenja u privatnoj praksi. Istražitelji su pribavili nalaze i recepte koje je, prema sumnjama, izdavala osumnjičena.

FUP-u su tokom akcije asistirali policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.
Federalna uprava policije najavila je nastavak aktivnosti na dokumentovanju eventualnih drugih krivičnih djela povezanih s ovim predmetom.

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