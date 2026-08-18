Wizz Air uvodi tri nove linije iz Sarajeva

Aviokompanija Wizz Air najavila je tri nove linije koje će ove zime saobraćati sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Naime, kako su objavili na Facebooku, iz Sarajeva će se ove zime moći putovati u Bratislavu, Berlin i Prag.

Uvođenjem novih destinacija putnicima iz glavnog grada Bosne i Hercegovine bit će dostupno još više opcija za direktna putovanja prema evropskim gradovima. Nove linije dio su proširenja ponude Wizz Aira iz Sarajeva, a Bratislava, Berlin i Prag tako će se pridružiti mreži destinacija dostupnih tokom zimske sezone.

Više informacija o datumima početka saobraćanja, rasporedu letova i cijenama karata očekuje se u okviru zvanične objave aviokompanije.