Danas isplata nekoliko oblika socijalnog davanja

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 11.08.2025. godine (ponedjeljak) izvršiti isplatu sljedećih oblika socijalnog davanja:
– jednokratna novčana pomoć
– stalna novčana pomoć
– novčana pomoć licima za djecu oboljelu od celijaklije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti
– novčana pomoć licima sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju
– privremena novčana pomoć
– podrška pronatalitetnoj politici
– hraniteljstvo.
Isplata ostalih oblika socijalnih davanja će biti izvršena nakon što nadležno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dostavi neophodnu dokumentaciju Ministarstvu finansija, a o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni, naveli su iz Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona.