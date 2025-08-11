Danas isplata nekoliko oblika socijalnog davanja

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 11.08.2025. godine (ponedjeljak) izvršiti isplatu sljedećih oblika socijalnog davanja:

– jednokratna novčana pomoć

– stalna novčana pomoć

– novčana pomoć licima za djecu oboljelu od celijaklije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti

– novčana pomoć licima sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju

– privremena novčana pomoć

– podrška pronatalitetnoj politici

– hraniteljstvo.

Isplata ostalih oblika socijalnih davanja će biti izvršena nakon što nadležno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dostavi neophodnu dokumentaciju Ministarstvu finansija, a o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni, naveli su iz Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona.