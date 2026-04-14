Velike gužve na izlazu iz BiH: Ova dva granična prijelaza izbjegnite

Duge kolone vozila zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine od ranih jutarnjih sati u utorak, 14. aprila na graničnim prijelazima Gradiška i Gradina.

Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.

Kolovozi jutros su mjestimično mokri ili vlažni. Iz IC BiHAMK-a skreću pažnju na učestale odrone.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) putnička vozila do 3,5t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Zbog redovnog servisiranja tunelske cijevi tunela Ivan (smjer Bradina-Tarčin) zatvoren je ulaz na autocestu A-1 na naplatnom mjestu Bradina. Uključenje na autoput je preusmjereno na naplatno mjesto Tarčin.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionicama autoputa A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na sanaciji dilatacija na mostu na magistralnoj cesti M-17 Konjic-Tarčin (prije tunela Bradina), saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Na regionalnoj cesti Zvornik-Priboj (u mjestu Goduš) saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.