Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

CIVILNA ZAŠTITA – Prijavljeno klizište u naselju Donji Srebrenik. Klizište ugrožava stambeni objekat.

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirana su 2 narušavanja javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 96 pregleda, 1 kućna posjeta i 1 terenska intervencija, 1 pacijent je prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je tehnička intervencuju na otvaranju vrata na stambeno – poslovnom objektu.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, dvije djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas, (ponedjeljak) na području Grada Srebrenika u naseljima: Okresanica, Lipici i Lipik u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

U Srebreniku kišno jutro. Trenutna temperatura 12 stepeni Celzijusa.

Danas oblačno i kišovito vrijeme. Ujutro učestali pljuskovi, koji će se tokom dana postepeno smanjivati na povremene kišne kapi. Temperature će se kretati od 6°C u ranim jutarnjim satima do 15°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, sa sjeverozapadnog i sjevernog pravca