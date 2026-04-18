U tuzlanskom naselju Slatina tokom noći izgorjela tri putnička vozila

U tuzlanskom naselju Slatina tokom noći izgorjela su tri putnička vozila, a slučaj je prijavljen policiji u ranim jutarnjim satima.

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, prijava je zaprimljena oko 3:30 sati, a požar je evidentiran u ulici Albina Herljevića.

Na mjesto događaja upućeni su vatrogasci i policija, a požar je u međuvremenu ugašen. Za sada, nema podataka o povrijeđenim osobama, dok je na vozilima pričinjena veća materijalna šteta.

Više informacija očekuje se nakon okončanja uviđaja. Za sada nema zvanično saopćenih dodatnih detalja o uzroku požara niti o eventualno osumnjičenim osobama.