Utorak, 12 Augusta, 2025
Značajan porast kriminaliteta na području Tuzlanskog kantona

U periodu od 01.01. do 11.08.2025. godine Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podnijelo je 120 prijedloga za određivanje pritvora, dok je u istom periodu prošle godine taj broj iznosio 65 – što predstavlja povećanje od gotovo 100%.

Ovakav trend jasno ukazuje na značajan porast svih vidova kriminaliteta na području našeg kantona. Među djelima zbog kojih su podnošeni prijedlozi za pritvor nalaze se:

-krivična djela protiv imovine,
-krvni i seksualni delikti,
-krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga,
-saobraćajni delikti sa teškim posljedicama,
-nasilje u porodici,
-napadi i sprečavanje ovlaštenih službenih osoba,

te druga teška krivična djela koja ugrožavaju sigurnost građana.

Ovi podaci predstavljaju ozbiljan sigurnosni izazov i razlog za zabrinutost cijele zajednice. Iako Tužilaštvo TK radi u uslovima smanjenih kadrovskih kapaciteta, preduzimaju se sve zakonske mjere kako bi počinioci ovih djela bili brzo procesuirani, a građani zaštićeni.

Pozivamo sve građane da nastave pravovremeno prijavljivati krivična djela i sarađivati s nadležnim organima. Samo zajedničkim djelovanjem možemo smanjiti rastući trend kriminala i očuvati sigurnost Tuzlanskog kantona, poručili su iz Tužilaštva TK.

