U UKC-u Tuzla danas besplatno savjetovanje i preventivni pregledi povodom obilježavanja Svjetskog dana srca

Povodom obilježavanja Svjetskog dana srca, u holu Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla u utorak, 29. septembra 2026. godine, bit će organizovane aktivnosti usmjerene na prevenciju kardiovaskularnih oboljenja.

U periodu od 11 do 14 sati zainteresovanim građanima bit će omogućeno besplatno savjetovanje i auskultatorni pregled srca, kao i mjerenje krvnog pritiska, glikemije i masnoća u krvi.

Cilj aktivnosti je ukazati na značaj pravovremene kontrole zdravstvenog stanja i prevencije kardiovaskularnih oboljenja, koja predstavljaju jedan od značajnih javnozdravstvenih izazova.

Iz JZU UKC Tuzla pozivaju građane da iskoriste priliku za besplatne preventivne preglede i savjetovanje.

Aktivnosti će biti održane u holu Klinike za interne bolesti UKC Tuzla danas, utorak, 29. septembra, od 11 do 14 sati.