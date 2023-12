Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme sa kišom ili susnježicom u nižim i snijegom u višim područjima.

Poslije podne prestanak padavina i smanjenje naoblake na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a krajem dana ili tokom večeri i u ostatku zemlje. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 8, a dnevna 2 do 8, na jugu do 10 °C.