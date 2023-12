Novi red vožnje Željeznica FBiH već petu godinu izostavlja Tuzlu

Stupio je na snagu novi Red vožnje na željeznicama u Bosni i Hercegovini. Četiri su pune godine bez putničkog željezničkog saobraćaja na Tuzlanskom kantonu, a prema ovom Redu vožnje i peta godina bi mogla proći bez putničkih vozova, navode iz Neformalne grupe građana ”Prijatelji željeznice” Tuzla.

Vozovi Željeznica Republike Srpske od 14. decembra 2019. godine ne saobraćaju iz Doboja do Tuzle, već samo do Petrova. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, koje su još 2012. godine ugasile svoj putnički saobraćaj u najmnogoljudnijem kantonu Federacije BiH (Tuzlanski kanton), u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo uspostavile su funkcionalan putnički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Visoko-Sarajevo i Sarajevo-Pazarić-Sarajevo. Uz podršku Vlade Federacije BiH i u vlastitoj režiji Sarajevo povezuju s Maglajem, Zenicom i Čapljinom, a ljeti voze i do Ploča.

Zašto Vlada Tuzlanskog kantona i ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja ne poduzmu konkretne korake u dogovoru sa Željeznicama Federacije, Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija i Vladom Federacije Bosne i Hercegovine?

Tuzlanski kanton pune četiri godine nema putničkog željezničkog saobraćaja, nema elektrificirane pruge, sve manje ima ispravnih lokomotiva, starost lokomotiva prelazi 50-60. godina, pruga na području grada Tuzla zarasta u korov… Neko treba preuzet odgovornost!, navode iz NGG ”Prijatelji željeznice”.

Zbog višegodišnjeg zanemarivanja Tuzlanskog kantona, koji još uvijek kroz teretni željeznički saobraćaj najviše prihoduje željeznicama Federacije, NGG “Prijatelji željeznice” Tuzla pozivaju nadležne na konkretne poteze:

-Željeznice Federacije BiH da iz vlastitih sredstava osiguraju pokretanje jednog para putničkih vozova na Tuzlanskom kantonu (Tuzla-Živinice-Tuzla);

– Vladu TK i Vladu FBiH da sufinansiraju po jedan par vozova, i to: Tuzla-Lukavac-Dobošnica-Tuzla (Vlada TK), Tuzla-Doboj-Tuzla i Tuzla-Brčko-Tuzla (Vlada FBiH i Vlada Brčko Distrikta BiH);

– Vijeće ministara BiH da poradi na uvezivanju Tuzle sa Vinkovcima i Beogradom.

– Sve zajedno, da iz ladica odmah izvade projekte elektrifikacije pruga na Tuzlanskom kantonu i da osim sastanaka i slikanja povuku konkretne poteze!