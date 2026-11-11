Vlada TK: Jačanje sistema zaštite i spašavanja ljudi i imovine u Tuzlanskom kantonu

Nastavljajući aktivnosti na unapređenju sigurnosti građana i jačanju kapaciteta za odgovor na prirodne i druge nesreće, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o organizovanju službi zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona. Ovim propisom preciznije se uređuju organizacija, zadaci, opremanje i osposobljavanje specijaliziranih službi, s ciljem njihovog bržeg, stručnijeg i efikasnijeg djelovanja u situacijama kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra.

Uredbom je predviđeno organizovanje osam specijaliziranih službi, među kojima su gorska služba spašavanja, službe za spašavanje na vodi i pod vodom, spašavanje iz ruševina, izviđanje i osmatranje iz zraka, biološko-hemijsku zaštitu, zbrinjavanje i humanitarnu podršku, pripremu i distribuciju pomoći te informisanje i medijsku podršku. Njihovim povezivanjem sa postojećim kapacitetima javnih ustanova, privrednih društava i udruženja građana dodatno se unapređuje spremnost Kantona za djelovanje u vanrednim okolnostima.

Donošenje Uredbe predstavlja nastavak kontinuiranih ulaganja Vlade Tuzlanskog kantona u opremanje i osposobljavanje struktura civilne zaštite. Podsjećamo, tokom proteklih godina za opremanje gradskih i općinskih struktura civilne zaštite izdvojena su i značajna finansijska sredstva, uz dodatna ulaganja za sanaciju šteta na lokalnoj infrastrukturi. Uz dosadašnja materijalna ulaganja, novim organizacijskim rješenjima dodatno se jača preventivno djelovanje, koordinacija i operativna spremnost službi, kako bi građani Tuzlanskog kantona u kriznim situacijama mogli računati na što bržu i djelotvorniju pomoć.