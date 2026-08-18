Osvježenje neće dugo trajati: Nakon današnjeg pada temperature slijedi novi toplotni udar

U utorak, 18. augusta, kiša se pomjera preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. U ostalim dijelovima Bosne oblačnost se smanjila. U Hercegovini je pretežno oblačno i bez padavina.

Danas dio prijepodneva kiša će preći preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne. Nakon prolaska padavina smanjenje oblačnosti. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31°C, na jugu zemlje do 33°C.

Objavljena je prognoza do petka:

U srijedu 19.08.2026., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 35 °C.

U četvrtak 20.08.2026., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 °C.

U petak 21.08.2026., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda