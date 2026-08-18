Preminula Vedrana Rudan: Hrvatska književnica izgubila bitku s karcinomom

Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške borbe s karcinomom.

Vijest o njenoj smrti objavljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je “otišla na područje bez signala”.

Vijest je za portal Showbuzz.hr također potvrđena iz izvora bliskih književnici.

Vedrana Rudan, rođena 29. oktobra 1949. godine u Opatiji, bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Širu javnost osvojila je prepoznatljivim oštrim, direktnim i provokativnim stilom pisanja, bez zadrške i cenzure.

Završila je Pedagošku akademiju u Rijeci, na smjeru hrvatskog i njemačkog jezika. Prije nego što se u potpunosti posvetila književnosti, radila je različite poslove, između ostalog kao učiteljica, turistička vodičica, sladoledarka i novinarka.

U novinarstvu je provela više od dvije decenije, pišući za brojne listove, među kojima su bili Nacional i Feral Tribune, ali i radeći na radiju.

Zbog svojih beskompromisnih stavova, kao i oštrih kritika vlasti, političara i društvenih pojava, dobijala je otkaze u više medijskih kuća.

Nakon odlaska iz novinarstva ostvarila je veliki regionalni uspjeh kao književnica. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a brojna djela doživjela su i pozorišne adaptacije širom regije.

U svojim djelima obrađivala je teme feminizma, porodičnog nasilja, društvene hipokrizije, bračnih odnosa i starenja, ali i bespoštedno kritikovala nacionalizam i političke elite.

Na svom blogu svakodnevno je govorila i o borbi s karcinomom, otvoreno dijeleći s javnošću detalje svog liječenja i života s bolešću.