Poznato mjesto i vrijeme dženaze policajca Samira Mustafića

Pripadnici Gorske službe spašavanja Lukavac, zajedno sa policijskim službenicima Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a TK, u nedjelju su pronašli beživotno tijelo muške osobe u koritu rijeke Spreče. Tijelo je pronađeno na nepristupačnom terenu u mjestu Miričina, općina Gračanica. Iako se i prije tri dana sumnjalo da je riječ o nestalom policajcu Samiru Mustafiću, bez odrađenog postupka obdukcije, to se nije moglo sa sigurnošću potvrditi.

No, nakon što su odrađene sve zakonom predviđene procedure i urađena obdukcija, potvrđeno je da se radi o Samiru Mustafiću, policajcu koji je u proljeće, tačnije 27. marta 2025. godine, nestao u nabujaloj rijeci Jali.

Posljednji ispraćaj će se obaviti u petak 29.08. 2025. od 14:00 do 15:30 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla. Dženaza namaz klanjati će se nakon Ikindije namaza u 16:30 ispred džamije Ševar.

Komemoracija će biti obavljena isti dan u 11:00 sati u Narodnom pozorištu Tuzla.