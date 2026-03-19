Dizel sljedeće sedmice 3,8 KM, benzin 3 KM ?!

Ukoliko cijene nafte na berzama ostanu između 115 i 118 dolara u narednim danima, odnosno do polovine sljedeće sedmice, cijena dizela u BiH mogla bi dostići i do 3,8 KM, dok bi benzin mogao koštati oko tri marke po litru, kazao je za “Nezavisne novine” Almir Bečarević, stručnjak za energetiku.

Dodao je da će se te cijene na berzama preliti na rafinerije, koje će potom povećati svoje cijene.

On podsjeća da su istorijske cijene dizela zabilježene 2022. godine, kada je gorivo koštalo 3,87 KM.

“Sada smo već blizu tog nivoa, a da bismo ga premašili, cijena nafte na berzama trebalo bi da dostigne 120 dolara po barelu. U tom slučaju sigurno bismo prešli te cijene”, dodao je Bečarević.

Istakao je da će, ukoliko cijena nafte pređe 115 dolara, i cijene benzina rasti, moguće i iznad tri marke po litru.

Kako je pojasnio, cijena gasa je od početka sukoba na Bliskom istoku porasla za oko 100 odsto.

Istakao je da zemlje u regionu već preduzimaju mjere kako bi zaštitile građane, poput ukidanja akciza, dok u Bosni i Hercegovini još nema takve reakcije.

Podsjetimo, cijena dizela na nekim pumpama u Banjaluci dostigla je i 3,29 KM po litru, a u narednom periodu očekuje se da će još rasti, kazao je za “Nezavisne novine” Milovan Bajić, potpredsjednik Grupacije za promet nafte i naftnih derivata Privredne komore Republike Srpske i direktor “Krajinapetrola”.