OLX se vraća starom imenu: PIK ponovo na tržištu BiH

Jedan od najpoznatijih online oglasnika u Bosni i Hercegovini, OLX, koji je godinama bio vodeća digitalna platforma za kupovinu i prodaju, uskoro bi mogao ponovo nositi ime po kojem je prvobitno bio prepoznat – PIK. Riječ je o servisu koji je ranije djelovao pod nazivom Pik.ba, a koji je nakon rebrendiranja postao OLX, zadržavši status najvećeg kupoprodajnog portala u zemlji i jednog od najkorištenijih digitalnih servisa među građanima.

Kako je rečeno za Akta.ba, kompanija sada razmatra povratak starog imena, što predstavlja dio šire strateške odluke usmjerene ka jačanju lokalnog identiteta i prepoznatljivosti brenda.

Povratak prepoznatljvog domaćeg brenda

U odgovoru za portal Akta.ba iz kompanije navode: “Možemo potvrditi da kompanija svakako razmatra povratak brenda PIK na tržištu Bosne i Hercegovine. Ova odluka rezultat je strateške procjene tržišta, snage PIK brenda i želje da se dodatno oslonimo na naše snažno domaće naslijeđe i prepoznatljivost koju je PIK godinama gradio među korisnicima.”

Promjene su, kako ističu, povezane i sa novom vlasničkom strukturom. Naime, većinski udio sada je u rukama domaćih investitora, odnosno osnivača kompanije PIK d.o.o Sarajevo, dok međunarodni partner ostaje prisutan kao manjinski suvlasnik.

“Ova struktura omogućava kombinaciju lokalnog razumijevanja tržišta i međunarodnog iskustva. Dobitnička kombinacija za budućnost.”

Povratak imena PIK mogao bi dodatno naglasiti fokus na domaće tržište i potrebe korisnika. Iz kompanije poručuju da jačanje lokalnog identiteta znači i veću fleksibilnost u poslovanju, kao i intenzivniju komunikaciju s korisnicima i partnerima.

“To uključuje i veću operativnu fleksibilnost, još intenzivniji kontakt sa našim dragim korisnicima i partnerima, kako bismo brže i efikasnije odgovarali na njihove potrebe i zahtjeve.”

Promjena imena bez promjene funkcionalnosti

Ipak, iz OLX-a naglašavaju da promjena brenda neće značiti nagle izmjene u načinu rada platforme.

“U ovom trenutku ne planiramo nagle i brze promjene u funkcionalnostima, poslovnom modelu ili postojećim uslugama. Naš prioritet ostaje unapređenje korisničkog iskustva i dalji razvoj platforme u skladu sa potrebama tržišta.”

Online tržište u Bosni i Hercegovini, prema njihovim procjenama, nastavlja bilježiti rast, uz sve veće povjerenje korisnika u digitalne servise. U tom kontekstu, plan je da platforma, bez obzira na naziv, zadrži vodeću ulogu i nastavi razvijati standarde u ovoj oblasti.

Kada je riječ o samim korisnicima, promjena će biti vidljiva prvenstveno kroz ime i vizuelni identitet, dok će funkcionalnosti ostati poznate.

“Korisnici će u određenom trenutku svakako primijetiti promjenu brenda, prije svega u nazivu i vizuelnom identitetu. Međutim, tranzicija će biti pažljivo vođena kako bi korisničko iskustvo ostalo nepromijenjeno i bez prekida u korištenju platforme.”

Ova odluka predstavlja potencijalni povratak jednog od najprepoznatljivijih domaćih digitalnih brendova, koji je godinama bio sinonim za online trgovinu u Bosni i Hercegovini.

