Dodatna podrška učenicima u inkluziji: Promovisan priručnik za rad asistenata u nastavi

U cilju jačanja podrške asistentima u nastavi te kvalitetnijeg uključivanja učenika u redovni obrazovni proces jučedanas je promovisan priručnik „Preporuke za rad asistenta u nastavi u redovnim školama“.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Pedagoški zavod TK su, prema riječima resornog ministra Ahmeda Omerovića, ozbiljno shvatili proces inkluzije i uložili mnogo sredstava i vremena u poboljšanje sistema.

„Posebnu snagu ovom procesu daju asistenti. Broj asistenata u sistemu varira, ali se kreće oko 350. Imali smo problem kako da odredimo profil, koji profil da obavlja posao asistenta. Bilo je tu određenih poteškoća i na kraju smo našli rješenje da sistem može funkcionisati, a da su ujedno i roditelji zadovoljni. Onda se postavilo pitanje podrške tim ljudima. Ovaj će priručnik upravo nadomjestiti tu prazninu gdje ćemo, pored kvalitetne obuke koju radi Pedagoški zavod, imati i ovaj priručnik koji će asistenti moći svakodnevno da koriste“, naglasio je ministar Omerović.

Prema riječima direktora Pedagoškog zavoda TK Izeta Numanovića, priručnik je rađen isključivo u svrhu da pruži pomoć i podršku asistentima u susretu sa učenicima koji imaju različite oblike smetnji u razvoju.

„U ovom priručniku obrađeno je devet oblika smetnji i date su preporuke kako i u kojim slučajevima i na koji način asistent treba i može da postupa, imajući u vidu da asistenti u nastavi posjeduju različite kvalifikacije. Stoga će biti još veće bogatstvo da ovaj priručnik predstavlja zajednički sadržilac osnovnih znanja sa kojima asistent treba da raspolaže“, kazao je direktor Numanović.

Već petu godinu u aktivnostima poboljšanja inkluzivnog procesa u osnovnim i srednjim školama na području TK učestvuje i organizacija „Muslim Aid“.

„Poseban fokus dajemo na inkluziji djece sa poteškoćama u razvoju koji pohađaju redovnu nastavu. TK je prvi, za sad jedini ali imamo plan obuhvatiti i druge kantone. Nakon što smo završili sa ovim vodičima i smjernicama sa asistentima u nastavi naš sljedeći korak je da se prati implementacija kroz edukacije i da to zaživi u svim školama TK“, kazala je direktorica „Muslim Aid-a“ Edina Šehić Saliji.

Zadovoljstvo što je načinjen ovaj priručnik izrazio je i predsjednik udruženja koje okuplja osobe sa invaliditetom i njihove porodice „Imam pravo“ Vahidin Nurikić.

„Meni je drago da smo izradom ovog priručnika za rad asistenata u nastavi otišli još jedan korak dalje ka unapređenju inkluzivnog obrazovanja. Sigurno će ovaj priručnik dosta značiti asistentima u nastavi kao vid upute kako da rade sa djecom s poteškoćama u razvoju posebno što je u ovom priručniku obrađen niz poteškoća, praktično sve vrste poteškoća s kojima se mogu susresti asistenti u nastavi“, rekao je ovom prilikom Nurikić.