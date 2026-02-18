S akšam namazom, večeras nastupa mjesec posta

Foto: Rusmir Ibrahimović

Danas, 18. februara 2026. godine sa akšam-namazom nastupa mubarek mjesec ramazan. Prvi dan posta je u četvrtak, 19. februara 2026. godine i ovog ramazana postit ćemo dvadeset i devet dana, ako Bog da.

“Ramazan je najbolje vrijeme za samoobračun i preispitivanje, za zaranjanje u dubine vlastite duše, za sagledavanje svoga odnosa prema emanetu vjere i obavezama koje nam je Svevišnji Gospodar propisao. Ibadeti u mjesecu ramazanu pružaju nam jedinstveno duhovno iskustvo. Dok postimo, klanjamo namaze, učimo ili slušamo Kur’ani-kerim na mukabelama, mi izravno, srcem, dušom i svim čulima doživljavamo slast vjerovanja. Istovremeno, blagoslovljeno ramazansko vrijeme u znaku je naših intenzivnih susreta. Zajednički iftari i ramazanska druženja nisu tek formalna okupljanja. U ramazanskim danima i noćima pruža nam se nebrojeno puno prilika za otvorene i iskrene razgovore, za međusobna savjetovanja i dogovaranja, ali i za jačanje zajedništva i odgovornog služenja zajednici.

Važno je da na vrijeme prepoznamo i što bolje iskoristimo bezbrojne i neiscrpne ramazanske blagoslove. Budimo aktivni sudionici džematskih aktivnosti. Natječimo se u dobru, olakšavajmo i budimo korisni jedni drugima. Neka se ljepota ramazana i veličina posta ne prepoznaje samo u našim pojedinačnim ibadetima već i u iskrenosti naše namjere i društvenoj dobrobiti našeg djela. Zajednički ibadeti jačaju bratstvo, solidarnost i našu međusobnu povezanost”, poručili su iz Medžlisa IZ Srebrenik povodom početka mjeseca posta.