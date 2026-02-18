“Dani povelje 2026.”: Danas u 17 sati promocija knjige Fadila Duranovića – Faće

Pjesme koje su nastajale u proteklih četerdeset godina, sabrane u zbirku pod nazivom “Godinama”, autora Fadila Duranovića – Faće, promovisaće se danas u 17 sati u Velikoj sali Doma kulture Srebrenik, u okviru manifestacije “Dani povelje 2026.”.

Zbirku pjesama promovisaće prfesorica Šaha Salihović i spisateljica Fikreta Jašić, a stihove će govoriti učenici odjeljenja Gimnazije Mješovite srednje škole Srebrenik.

Knjiga je i svojevrsni vremeplov života samog autora, obzirom da su se pjesme rađale u određenim vremeskim periodima koji sežu do 40 godina unazad, kazujući njegova razmišljanja, osjećaje i pogled na određene životne situacije.