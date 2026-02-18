Srijeda, 18 Februara, 2026
NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

“Dani povelje 2026.”: Danas u 17 sati promocija knjige Fadila Duranovića – Faće

By admin
0
19

Pjesme koje su nastajale u proteklih četerdeset godina, sabrane u zbirku pod nazivom “Godinama”, autora Fadila Duranovića – Faće, promovisaće se danas u 17 sati u Velikoj sali Doma kulture Srebrenik, u okviru manifestacije “Dani povelje 2026.”.
Zbirku pjesama promovisaće prfesorica Šaha Salihović i spisateljica Fikreta Jašić, a stihove će govoriti učenici odjeljenja Gimnazije Mješovite srednje škole Srebrenik.
Knjiga je i svojevrsni vremeplov života samog autora, obzirom da su se pjesme rađale u određenim vremeskim periodima koji sežu do 40 godina unazad, kazujući njegova razmišljanja, osjećaje i pogled na određene životne situacije.

Prethodni članak
“Dani povelje 2026.”: Danas u 12 sati promocija knjiga Fikrete Jašić
Naredni članak
Dodatna podrška učenicima u inkluziji: Promovisan priručnik za rad asistenata u nastavi
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a