Drina prijeti poplavama, građani bez struje i vode

(Izvor: BN TV)

Nadolazeći vodeni val rijeke Drine trenutno predstavlja najveću prijetnju od mogućih poplava na području Bratunca i Zvornika, upozorio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić.

Prema njegovim riječima, očekuje se da vodostaj Drine u zoni Bratunca dostigne oko 710 centimetara, što bi moglo dovesti do izlijevanja rijeke i plavljenja vikend-naselja uz obalu. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se, zbog obilježavanja Badnjeg dana, veći broj građana nalazi u vikendicama.

„Zbog praznika pretpostavljamo da je povećan broj ljudi u vikend-naseljima, zbog čega smo blagovremeno izdali upozorenja i u stalnom smo kontaktu s lokalnim štabovima civilne zaštite. Situaciju ćemo nastaviti pomno pratiti“, izjavio je Trninić.

Iz Civilne zaštite navode i da su zaprimili izvještaje o porastu vodostaja Drine, ali i njenih pritoka na području općine Foča, što dodatno komplikuje hidrometeorološku situaciju.

Problemi i u saobraćaju

Iako su svi magistralni i regionalni putevi na području regije Birač trenutno prohodni, iz preduzeća „Zvornikputevi“ upozoravaju na kritične dionice, posebno na planinskim prijevojima Han Pogled iznad Vlasenice, Crni vrh kod Zvornika i Bijela zemlja u blizini Šekovića.

Problemi su zabilježeni i na lokalnim putnim pravcima u naseljima Podravanje, Jasenova i Kragljivode, u općini Milići, gdje otežani vremenski uslovi usporavaju saobraćaj.

Dodatne poteškoće stvara obilna količina snijega, čija visina na pojedinim područjima doseže i do 40 centimetara. Sva raspoloživa mehanizacija angažovana je na terenu kako bi se očistili putevi i omogućilo normalno odvijanje saobraćaja.

Bez struje i vode u dijelovima Zvornika

Pored opasnosti od poplava i saobraćajnih problema, stanovnici pojedinih dijelova Zvornika i okolnih naselja suočavaju se i s prekidima u snabdijevanju električnom energijom i vodom.

Televizija BN izvještava da je snijeg koji je pao prije tri dana prouzrokovao oštećenja na elektroenergetskoj infrastrukturi, zbog čega su dijelovi grada i prigradska naselja ostali bez struje. Kako crpne stanice za vodosnabdijevanje ne rade bez električne energije, građani su istovremeno ostali i bez vode.

Uprkos pogoršanju situacije, prema navodima BN televizije, nadležne institucije – uključujući preduzeće Vodovod i komunalije Zvornik, Gradsku upravu Zvornik i elektrodistribuciju – nisu se oglašavale. Građani, kako se navodi u izvještaju, već danima nemaju nikakve zvanične informacije o tome kada će kvarovi biti otklonjeni i kada se može očekivati normalizacija stanja.

federalna.ba