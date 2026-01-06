Elektrosnabdjevanje na području Srebrenika stabilno, problemi s jednom fazom na još dvije trafo stanice

Nakon problema s prenosnim dalekovodima, koji su uslijedili usljed intenzivnih sniježnih padavina, kada su tri dalekovoda bila bez napona, zahvaljujući kontinuiranom radu ekipa EP Srebrenik, svi dalekovodi su pod naponom, tako da je već juče, od popodnevnih sati većina domaćinstava bila uredno snabdjevena električnom energijom, a od 19 sati, sve trafo stanice su bile pod naponom.

Problemi koji su ostali su na niskom naponu na pet trafo stanica gdje nedostaje jedna faza. Ekipe na terenu od jutros su riješile tri trafo stanice, dok su na preostale dvije radovi u toku, pa je za očekivati da će biti ubrzo riješeni.