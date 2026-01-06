Utorak, 6 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

Elektrosnabdjevanje na području Srebrenika stabilno, problemi s jednom fazom na još dvije trafo stanice

By admin
0
244

Nakon problema s prenosnim dalekovodima, koji su uslijedili usljed intenzivnih sniježnih padavina, kada su tri dalekovoda bila bez napona, zahvaljujući kontinuiranom radu ekipa EP Srebrenik, svi dalekovodi su pod naponom, tako da je već juče, od popodnevnih sati većina domaćinstava bila uredno snabdjevena električnom energijom, a od 19 sati, sve trafo stanice su bile pod naponom.
Problemi koji su ostali su na niskom naponu na pet trafo stanica gdje nedostaje jedna faza. Ekipe na terenu od jutros su riješile tri trafo stanice, dok su na preostale dvije radovi u toku, pa je za očekivati da će biti ubrzo riješeni.

Prethodni članak
Pravoslavci u BiH i svijetu danas obilježavaju Badnji dan
Naredni članak
Drina prijeti poplavama, građani bez struje i vode
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a