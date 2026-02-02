Društvena (socijalna) karta kao temelj pravednijih politika: Zakon upućen Vladi FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo je Zakon o metodologiji izrade društvene (socijalne) karte i uputilo ga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u daljnju proceduru razmatranja i usvajanja.

Socijalna karta predstavlja jedan od najvažnijih sistemskih iskoraka u oblasti socijalne politike u Federaciji BiH jer uvodi prelazak sa politike procjena i pretpostavki na politiku zasnovanu na činjenicama i pouzdanim podacima. Riječ je o alatu koji omogućava da postojeći podaci, koje institucije već posjeduju, konačno budu povezani i korišteni za donošenje pravednijih, efikasnijih i finansijski odgovornijih javnih politika.

Socijalna karta nije nova baza podataka, niti uvodi nova prava ili ukida postojeća. Njena svrha je da objedini rasute evidencije i omogući jasan uvid u stvarne socio-ekonomske potrebe građana i domaćinstava, ko je u potrebi, zbog čega, koje mjere koristi i kakav je njihov stvarni efekat. Time se smanjuju preklapanja u pravima i mjerama, ali i rizik da ranjive kategorije ostanu neprepoznate i bez adekvatne podrške.

Zakon definiše socijalnu kartu kao integrirani informacioni sistem koji povezuje podatke iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, zapošljavanja i stambene politike, uz jasno propisanu podjelu nadležnosti između federalnog, kantonalnog i lokalnog nivoa vlasti. Posebna pažnja posvećena je zaštiti ličnih podataka, pri čemu je zakonom predviđeno da se koriste isključivo podaci koje institucije već posjeduju, uz strogo poštivanje propisa o privatnosti i ograničavanje pristupa isključivo na ovlaštene institucije i svrhe.

Socijalna karta ima poseban značaj u kriznim situacijama, jer omogućava brzo i precizno prepoznavanje ugroženih skupina i pravovremenu reakciju institucija. Ona je važna ne samo za socijalnu politiku, već i za tržište rada, demografsku politiku, obrazovanje i stambene politike jer bez pouzdanih podataka nije moguće planirati ozbiljne reforme, niti odgovarati na izazove odlaska stanovništva i socijalne nejednakosti.

Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da je socijalna karta jedan od najvažnijih projekata koje je Ministarstvo pokrenulo.

„Ovo je najvažniji projekat Ministarstva rada i socijalne politike. Uradili smo sve što je bilo do nas; pripremili zakon, postavili jasnu metodologiju i ugradili snažne mehanizme zaštite podataka. Sada očekujemo da društvena, odnosno socijalna karta bude prepoznata kao prioritet. Usvajanjem ovog zakona stekli bi se uslovi da konačno krenemo u njenu implementaciju i da socijalna politika u Federaciji BiH prestane biti zasnovana na nagađanjima, a počne počivati na činjenicama“, poručio je ministar Delić.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike naglašavaju i to da društvo koje želi da ostane i opstane mora znati gdje su mu stvarni problemi jer bez pouzdanih podataka nema pravednih odluka, samo dobrih namjera koje često promaše cilj.