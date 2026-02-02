Super-G Europa kupa: Elvedina Muzaferija danas među 20 najboljih

U prvom nastupu FIS Europa kupa aktuelne sezone u disciplini Super-G, najuspješnija bosanskohercegovačka alpska skijašica, Elvedina Muzaferija sa startnim brojem 47, plasirala se u top 20 skijašica utrke u Sarntalu (Italija). Ujednačenom vožnjom kroz sva tri sektora stazu u skijaškom centru Reinswald, Muzaferija je prešla s vremenom 1:16.64 i u cilju bila 15. Do kraja utrke, u kojoj je nastupilo 88 takmičarki iz 14 zemalja svijeta, bolje vrijeme ostvarila je još jedino Amerikanka Haley Cutler koja se sa startnim brojem 50 plasirala na dvanaesto mjesto.

Pobjednica današnje Super-G utrke je Nadine Fest (Austrija), čija je vožnja od 1:14.25 stotinki otvorila utrku, a sa startne pozicije pet do drugog mjesta doskijala je njena sunarodnjakinja Emily Schoepf. Treće mjesto pripalo je skijašici iz Andore, Cande Moreno.

Elvedina Muzaferija (26) s današnjim 16. mjestom osvojila je 15 bodova i već sutra nastupit će na istom takmičenju u istoj disciplini. Utrka će biti održana s početkom u 10 sati.

Podsjećamo, Muzaferija je, osim utrka u aktuelnoj sezoni FIS Svjetskog kupa, u januaru nastupila i u disciplini spust FIS Europa kupa kada je osvojila šesto mjesto i 40 bodova.