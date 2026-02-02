Mali kablovski operateri o Hayatu: Ne možemo plaćati cifre koje traži VIP Team

Kablovski operateri poručuju da je Pay TV jedino zakonito rješenje za Hayat TV, upozoravajući na rast cijena i ugrožavanje prava pretplatnika.

Kablovski operateri TXTV, Media Sky i Neon Solucije oglasili su se povodom aktuelnog slučaja vezanog za emitovanje programa televizije Hayat i prava krajnjih korisnika.

Slučaj Hayat televizije i BH Telecoma ne odnosi se samo na BH Telecom. U istoj situaciji i sa istim tužbama suočeni su i ostali kablovski operateri u Bosni i Hercegovini, pod prijetnjom gašenja Hayat TV i televizija okupljenih oko zastupnika VIP Team.

“U ime ostalih kablovskih operatera potpisnika ovog saopštenja apelujemo na razum i konstruktivan pristup svih strana uključenih u raspravu o emitovanju Hayat TV. Domaće probleme treba rješavati za bh stolom, a ne preko offshore kompanija i preko Portugala, sve u interesu krajnjih potrošača, odnosno pretplatnika“, navodi se u saopštenju.

Zakon jasno definiše besplatnu distribuciju domaćih kanala

Zakon u Bosni i Hercegovini je jasno definisao ovu situaciju. Pravilom o distribuciji TV kanala u kablovskim operaterima u BiH iz 2016. godine, koje je još na snazi, jasno je definisano da kablovski operateri moraju distribuirati domaće TV kanale koji emituju svoj program putem zemaljskih predajnika na nekomercijalnoj osnovi, sve do trenutka kada emiter zatraži finansijsku naknadu za to reemitovanje. U tom slučaju kablovski operateri više nemaju obavezu distribucije tog programa.

Slična situacija se do sada dešavala sa televizijama N1 i BN, koje se zbog naplate svojih prava više ne emituju kod dijela kablovskih operatera. Ako bi se naknada platila jednom domaćem kanalu, morala bi se platiti i za svih ostalih 66 domaćih TV emitera, čime bi cijena pretplate krajnjim korisnicima znatno porasla.

Plaćanje jednom kanalu otvorilo bi vrata rastu cijena pretplate

“Naš stav je jasan, Hayat TV mora imati mogućnost da ostane prisutan u kablovskim operaterima. A da je to tako, dokazuje i tužba “Mjera osiguranja” od strane VIP Team prema operaterima u Federaciji BiH, kojom se traži gašenje pomenutih kanala, iako se mi upravo borimo da do toga ne dođe”, navode mali operateri.

S obzirom na to da operateri ne mogu davati novac jednoj televiziji, a ne davati drugoj, Hayatu predlažu da u kablovskim operaterima bude dostupan kao Pay TV kanal, odnosno kanal sa dodatnom pretplatom. Time bi se zadovoljili i zakon, i pretplatnici, i Hayat TV. Svaki gledalac bi, ukoliko to želi, plaćao naknadu za gledanje Hayat TV po cijeni koju Hayat sam odredi i u tom slučaju bi mu program bio dostupan. Ovo smatraju najtransparentnijim i najpoštenijim rješenjem.

Pay TV model kao jedino održivo i pošteno rješenje

Sadašnjim načinom se, kako navode kablovski operateri, putem zastupnika VIP Team iz Portugala pokušavaju prisiliti svi operateri, a ne samo BH Telecom, da plaćaju naknadu isključivo za kanale koje zastupa VIP Team, dok ostali kanali ostaju u nepovoljnom položaju.

Takav sistem, prema njihovim riječima, potpuno je besmislen i nepravedan, a pozivanje na odobrenje Konkurencijskog vijeća kao opravdanje u ovom kontekstu smatraju neosnovanim. Ističu da se u suštini radi o udruživanju i formiranju kartela na prodajnoj strani, na štetu krajnjeg potrošača.

Dodaju da čak i u situaciji kada su Regulatorna agencija i Konkurencijsko vijeće dali mišljenje da je takva prodaja moguća, nisu uzete u obzir posljedice koje su danas nastale u praksi. Očekuju da će Konkurencijsko vijeće u ovoj konkretnoj situaciji izvršiti svoju obavezu i zaštititi prava krajnjih potrošača. Naglašavaju da BH Telecom nema kapacitet da samostalno štiti interes svih potrošača, niti je to njegova obaveza. Kako ističu, osnovni interes je jasan – potrošač mora imati mogućnost da plati samo ono što želi da gleda, ukoliko drugačije rješenje nije moguće.

Operateri upozoravaju da se ne smije zanemariti ni činjenica da u državi postoji veliki broj televizijskih kuća koje se emituju preko domaćih operatera. Ako se zanemare i favorizuju samo pojedini kanali, smatraju da će to nepovratno ugroziti postojanje manjih i lokalnih televizija. Finansijska snaga i favorizovanje određenih kanala na tržištu, kako navode, dovest će do toga da oni neće moći normalno opstati i ravnopravno se takmičiti.

Zbog toga smatraju da je ključno organizovati zajednički sastanak na kojem bi se postigla mjera i balans, kako bi svi televizijski emiteri u državi mogli raditi normalno, bez favorizovanja bilo koga, te kako bi se očuvao pravedan i održiv medijski sistem.

Primjer Federalne televizije

Kao argument se, kako navode, često spominje primjer Federalne televizije, uz tvrdnju da je VIP Team sa Federalnom televizijom sklopio sporazum o prodaji prava i da je to potpuno normalna praksa. Sa tim se, prema njihovim riječima, može složiti, jer je program Federalne televizije građanima Bosne i Hercegovine dostupan besplatno, dok se njegova komercijalna distribucija vrši prema inostranstvu, odnosno stranim tržištima.

Navode i da je isti takav model VIP Team dogovorio sa televizijom Hayat, odnosno prodaju programa Hayat TV u inostranstvu, što pozdravljaju i smatraju legitimnim. Međutim, postavljaju pitanje zašto bi se u istoj državi, na udaljenosti od svega nekoliko ulica od BH Telecoma, prava distribucije trebala prodavati preko portugalske kompanije, umjesto da se to pitanje rješava unutar domaćeg sistema i u korist domaćih operatera i korisnika.

U javnosti se, kako navode, proziva Regulatorna agencija za komunikacije da u ovom slučaju nije zaštitila televiziju Hayat, ali se sa takvim tvrdnjama ne slažu. Podsjećaju da je Regulatorna agencija za komunikacije omogućila televiziji Hayat, kao i svim drugim emiterima u Bosni i Hercegovini, da praktično besplatno dobiju televizijske frekvencije unutar kablovskih sistema, upravo kako bi građani BiH mogli besplatno pratiti njihov program.

Također podsjećaju da je Regulatorna agencija naložila svim operatorima, uključujući i BH Telecom, da moraju emitovati program Hayat TV, odnosno sve domaće televizijske kanale koji posjeduju zemaljske frekvencije, sve dok je njihov program besplatan za građane.

U ovoj situaciji, kako ističu, skoro svi operateri u državi su tuženi od strane VIP Team. Za razliku od javnih izjava, navode da se sada od njih traži da Sud zabrani emitovanje Hayat TV i pridruženih kanala. Dodaju da njihovi pravni zastupnici rade na tome da se sudskim putem omogući da ovi kanali ostanu dostupni korisnicima.

Smatraju da je ovo idealna prilika za organizovanje sastanka koji bi uključio Regulatornu agenciju, Konkurencijsko vijeće, udruženja potrošača, druge organizacije koje zastupaju interese građana, operatere i sve domaće televizijske kuće, s ciljem da se problem riješi na razuman i održiv način, bez prisile nad građanima.

Na kraju poručuju da je vrijeme da se prestane sa dopisivanjem i prepucavanjem te da se sjedne za sto sa svim akterima koje ovaj slučaj pogađa, kako bi se došlo do rješenja prihvatljivog za sve strane.

