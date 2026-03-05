Državljani BiH se vraćaju kući: Danas let iz Dubaija za Sarajevo

Kompanija “Flaj Dubai” potvrdila je da će danas, u četvrtak, 5.marta, u popodnevnim časovima biti realizovan let iz Dubaija za Sarajevo sa državljanima BiH, izjavio je Ambasador BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima /UAE/ Bojan Đokić.

“Let je planiran u 15.45 časova. Trenutno se kontaktiraju putnici”, rekao je Đokić za Srnu.

U avionu državljani BiH koji su ostali u tranzitu

Đokić je ranije rekao da je riječ o državljanima BiH koji su ostali u tranzitu u momentu kad su počeli sukobi na Bliskom istoku, kao i oni koji su imali planirano vraćanje u subotu i ponedjeljak za Sarajevo.

Let iz Dubaija za Sarajevo bio je planiran juče, ali je otkazan.