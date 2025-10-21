Državljanin BiH uhapšen u Srbiji zbog ubistva, teške krađe i razbojništva u Nizozemskoj

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su u Šapcu državljanina Bosne i Hercegovine D. N. (1982).

Za njim je raspisana Interpolova potjernica za krivična djela ubistvo, teška krađa i razbojništvo, izvršena u Nizozemskoj, saopćio je MUP Srbije.

Intenzivnim operativnim radom, pripadnici Odreda Žandarmerije u Beogradu i Policijske uprave u Šapcu su ga identifikovali, locirali i uhapsili.

D. N. je doveden u Viši sud u Šapcu, a sudija za prethodni postupak odredio mu je ekstradicioni pritvor, navedeno je u saopćenju.