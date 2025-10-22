Srijeda, 22 Oktobra, 2025
NaslovnicaSREBRENIKSERVISNE INFORMACIJE

Servisne informacije: Danas i sutra planska isključenja električne energije u Srebreniku

By admin
0
420

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede. Nesreća se dogodila juče, 21.10.2025. godine, oko 15 sati, kada su na pružnom prelazu u nezgodi učestvovali putnički automobil i voz. Tom prilikom povrijeđeno je jedno lice, koje je prevezeno u JZU UKC Tuzla radi ukazivanja medicinske pomoći, dok su policijski službenici PU/PS Srebrenik obavili uviđaj. Evidentirano je i 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 60 pregleda i 3 terenske intervencije, 7 pacijenta je, nakon ukazane pomoći, prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar na automobilu u Rapatnici intervenisali su u pomenutoj saobraćajnoj nezgodi u Previlama, a imala je i 3 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla obavljeno je 7 porođaja, rođene su tri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu rođena je jedna djevojčica.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas na području Grada Srebrenika u naseljima: Ćehaje, Ježinac, Špionica Donja, Badelka, Radići, Zubovo Brdo, Huremi, Mustafići, Špionica Centar, Fazanerija, Hujdurovići, Krč, Vrela, Gornji Hrgovi, Ormanice, Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak i Kosica u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

Dana 23.10.2025.godine (četvrtak) na području Srebrenika u ulicama: Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića Benka, Majevička, Posavskog Odreda, Meše Selimovića,Mehmeda Ibrahimovića, Mehmeda Spahe, 16 Muslimanska, te naseljima Sofići, Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Nišići, Ćojluk, Mehmeduša, Neum, Ravnuše, Lipik, Lipici i Okresanica u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.
VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema odvija se po već utvrđenom redosljedu redukcije.

Prethodni članak
Državljanin BiH uhapšen u Srbiji zbog ubistva, teške krađe i razbojništva u Nizozemskoj
Naredni članak
Pretežno oblačno, moguća slaba kiša
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a