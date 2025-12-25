Servisne informacije: Vatrogasci gasili požar na dimnjaku

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajne nezgoda u kojoj nije bilo povrijeđenih lica, evidentirano je 1 krivično djelo prevare, te 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 83 pregleda i 2 kućne posjete, 1 pacijent je nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je u mjestu Zahirovići, gdje je došlo do požara na dimnjaku izazvanog nakupljanjem čađe i smole. Na teren su odmah izašla 3 vatrogasca sa navalnim vozilom MAN, koji su brzo i profesionalno lokalizovali požar i spriječili daljnju opasnost.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je deset beba, dvije djevojčice i osam dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

U Srebreniku oblačno jutro. Trenutna temperatura 2 stepena Celzijusa.

Danas se na jugu i jugozapadu zemlje očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a u ostatku zemlje pretežno oblačno. U nižim područjima Bosne povremeno je moguća slaba kiša ili susnježica, a u višim slab snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna od 0 do 6, na jugu od 8 do 14 stupnjeva.