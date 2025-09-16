Utorak, 16 Septembra, 2025
Eksplozivna naprava bačena na porodičnu kuću u Lukavcu

Dana 16. septembra 2025. godine oko tri sata ujutro bačena je eksplozivna naprava na porodičnu kuću u Lukavcu. Tom prilikom nastupila je materijalna šteta na objektu, a tri osobe koje su se nalazile u kući zatražile su ljekarsku pomoć.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona navode da je „na prostor koji se nalazi u sklopu porodične kuće u Lukavcu bačena nepoznata eksplozivna naprava, kojom prilikom je nastupila materijalna šteta u vidu oštećenja prozora, vrata i terase“.

O događaju je obaviješten kantonalni tužilac, dok su policijski službenici Policijske stanice Lukavac i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Lukavac poduzeli potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela izazivanje opće opasnosti.

U Domu zdravlja Lukavac kod tri osobe koje su bile u kući ljekari su konstatovali akutnu reakciju na stres.
RTV Slon

