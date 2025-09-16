Servisne informacije: Danas akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Domu kulture Srebrenik

POLICIJA – Protekla 24 na području Srebrenika bila su potpuno mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 80 pregleda, 2 kućne posjete i 1 terenska intervencija, 2 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 3 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla rođeno je četrnaest beba, pet djevojčica i devet dječaka. U privatnom porodilištu rođen je jedan dječak.

CRVENI KRIŽ – Danas, od 09-12 sati akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Domu kulture u Srebreniku.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u isporuci električne nergije na području Grada Srebrenika danas (utorak) u naseljima:

Hrgovi Gornji, Vrela i Ormanica u vremenu od 08:30 do 13:30 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku sunčano s temperaturama od 25 do 30°C.