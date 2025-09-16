Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-avgust 2025. godine uplatili 5.901.841.406 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2024. godine više za 657.422.927 KM, ili za 12,54%. Uplate javnih prihoda u periodu januar-avgust 2025. godine u odnosu na januar-avgust 2024. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

Broj aktivnih poslovnih subjekata u Federaciji BiH

Na dan 31.8.2025. godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH je 134.372, a na dan 31.8.2024. godine broj aktivnih poslovnih subjekata u Federaciji BiH bio je 131.129.

Izvršeni inspekcijski nadzori

Porezna uprava Federacije BiH je u periodu januar – avgust 2025. godine izvršila 4.342 inspekcijska nadzora – brze kontrole. U odnosu na period januar – avgust 2024. godine kada je izvršeno 3.108 kontrola, broj kontrola u 2025. godini veći je za 1.234. U izvršenim brzim kontrolama u periodu januar – avgust 2025. godine otkriven je 241 objekt koji nije imao odobrenje za rad, a u istom periodu 2024. godine otkriveno je 110 objekata.

Neprijavljenih radnika u periodu januar – avgust 2025. godine otkriveno je 806, dok je u istom periodu 2024. godine otkriveno 1.050 neprijavljenih radnika.

U periodu januar-avgust 2025. godine otkriveno je 210 objekata koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj, a u istom periodu 2024. godine 102 objekta. Također, u periodu januar – avgust 2025. godine otkrivena su 1.244 obveznika fiskalizacije koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja, a u periodu januar – avgust 2024. godine 900 obveznika fiskalizacije.

Zbog utvrđenih nepravilnosti u periodu januar – avgust 2025. godine, zapečaćena su 443 objekta, a u istom periodu 2024. godine 283 objekta.

U periodu januar – avgust 2025. godine u 1.822 kontrole izdati su prekršajni nalozi, a u istom periodu 2024. godine prekršajni nalozi izdati su u 1.495 kontrola.

Po osnovu izdatih prekršajnih naloga u periodu januar –avgust 2025. godine, izrečene su novčane kazne u iznosu 4.596.320 KM, a u istom periodu 2024. godine u iznosu 5.259.690 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.8.2025. godine je 541.921. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.7.2025. godine, kada je iznosio 545.018, broj zaposlenih manji je za 3.097.

Prema službenim evidencijama, smanjenje broja zaposlenih zabilježeno je pretežno u oblasti obrazovanja. S druge strane, djelatnosti u kojima je došlo do povećanja broja zaposlenih su: vađenje ugljena i lignita, zdravstvena zaštita, kopneni prijevoz i cjevovodni transport, informacijske uslužne djelatnosti, zaštitne i istražne djelatnosti, itd.

Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.8.2025. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 108.428 fiskalnih uređaja, putem kojih je u avgustu 2025. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 6.066.161.170,10 KM.

U odnosu na 31.8.2024. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 4.467, a evidentirani promet u avgustu 2025. godine je manji u odnosu na avgust 2024. godine za 157.839.207,23 KM.

U periodu januar – avgust 2025. godine evidentiran je ukupni promet u iznosu od 54.208.009.728,54 KM, što predstavlja povećanje od 9.369.406.192,56 KM, odnosno 20,90 %, u odnosu na isti period 2024. godine, kada je ukupni promet iznosio 44.838.603.535,98 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.8.2025. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 7.108 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u avgustu 2025. godine je Općina Ilidža, na čijem području je evidentiran ukupan promet u iznosu 479.284.476,67 KM.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

Porezna uprava Federacije BiH se zahvaljuje poreznim obveznicima na uredno izvršenim uplatama javnih prihoda.