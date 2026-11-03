U četvrtak prestanak padavina i više sunca

Tmurna i hladna jesen uz “olovne” oblake, sitnu kišu i snijeg na planinama potrajat će još danas(03.11.) i sutra(04.11.). Očekuje se još 1-10 l/m2, u brdsko-planinskim područjima Krajine, srednje i istočne Bosne do oko 30 l/m2. Na visokim planinama uz blago povećanje visine snježnog pokrivača.

Većinom bez padavina uz sunčane intervale u Hercegovini i jugozapadu Bosne uz buru, javlja BHMETEO.ba.

U četvrtak(05.11.) prestanak padavina u svim krajevima, a od petka(06.11.) pa do kraja sedmice uz više sunčanih intervala u svim područjima. Izuzetak bi mogle biti duboke kotline srednje i istočne Bosne uz lokalno dugotrajno zadržavanje magle. Do kraja sedmice prohladno, od petka lokalna pojava mraza u jutarnjim satima.

Kako trenutno prognoze ukazuju, od početka iduće sedmice izražena južina, proljetne temperature, osjetno zatopljenje ali i nov period nestabilnog vremena po jugu uz padavine, često i obilne naročito u Hercegovini i zapadu.