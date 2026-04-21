EPBiH će učestvovati u finansiranju instalacije solarnih elektrana u domaćinstvima

EPBiH i Svjetska banka pokreću projekte OIE i Prosumer 5000+. Javne konsultacije u Sarajevu, Tuzli, Kaknju i Jablanici.

Elektroprivreda BiH u saradnji sa Svjetskom bankom, učestvuje u realizaciji Projekta povećanja kapaciteta obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini (SURE – Scaling Up Renewable Energy Project, P513984), čiji je cilj podrška energetskoj tranziciji kroz povećanje kapaciteta obnovljivih izvora energije, modernizacija postojećih proizvodnih postrojenja i razvoj tržišta krovnih solarnih sistema za domaćinstva.

Komponenta koju provodi Elektroprivreda BiH obuhvata pokretanje početne faze programa „Prosumer 5000+“ koji se odnosi na finansiranje instalacije krovnih solarnih fotonaponskih sistema za domaćinstva, rehabilitaciju HE Salakovac, instalaciju solarnih sistema na objektima termoelektrana „Tuzla“ i „Kakanj“, i tehničku pomoć i podršku implementaciji projekta uključujući pripremu studija i projektne dokumentacije.

U okviru aktivnosti informisanja javnosti, Elektroprivreda BiH će navedene projekte predstaviti kroz javne konsultacije i prezentacije u Sarajevu, Tuzli, Kaknju i Jablanici, u periodu od 27.do 29.aprila 2026.godine.

Prezentacija projekta „Prosumer 5000+“ biće održana 27. aprila u Poslovno tehničkoj zgradi Elektroprivrede BiH u Sarajevu. Projekti Izgradnja solarnih elektrana s baterijskim skladištenjem energije javnosti će biti predstavljeni 28. aprila u TE „Tuzla“ i u TE „Kakanj“ 29.aprila kada je predviđena i prezentacija projekta Rehabilitacija HE Salakovac u prostorijama HE na Neretvi u Jablanici.

Elektroprivreda BiH poziva institucije, kompanije, organizacije civilnog društva i druge organizacije, predstavnike lokalnih zajednica i sve ostale zainteresovane strane na učešće u konsultacijama i prezentacijima čije je održavanje predviđeno s početkom u 11 sati.

Dokumentacija projekata je objavljena i dostupna za javni uvid na web stranici Elektroprivrede BiH, link: https://www.epbih.ba/eng/page/environment#projects-your-voice.

