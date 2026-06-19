Evo šta su izjavili Barbarez i Džeko nakon poraza od Švicarske

Selektor Sergej Barbarez nakon utakmice istakao je da konačan rezultat ne odražava dešavanja na terenu, naglasivši da su prvi pogodak Švicarske i crveni karton Tarika Muharemovića u potpunosti promijenili tok susreta.

„Naravno, previsok rezultat. Kada imate igrača manje morate pokušati kontrolisati neke stvari. Mislim da smo imali 60 minuta boljih od protivnika. Nažalost, primimo gol kako primimo. Nismo dobro ispucali tu loptu, a onda i crveni karton i to je stvorilo dodatni problem. Dva detalja bila su ključna za konačan ishod, greška kod prvog gola ili crveni karton, to bih sigurno volio promijeniti. Uvijek smo govorili da je Švicarska dobra selekcija. Nije posljednji voz. Znamo koje utakmice igramo i kada igramo i tako ćemo se pripremiti i pokušati dobiti Katar. Nema predaje“, poručio je Barbarez.

I kapiten Edin Džeko je prokomentarisao poraz od Švajcarske na sličan način.

“Sigurno je previsok rezultat, težak poraz na kraju. Nismo izdržali tih zadnjih 20 minuta. Primili smo golove naivno, ovo je takvo takmičenje da ne možeš podcijeniti nijednu loptu. Kod 1:0, kada smo dobili crveni karton, trebali smo se više zatvoriti i misliti kako ne primiti još jedan gol, a naprijed pokušati jednu-dvije šanse iskoristiti. Neće biti lako protiv Katara. Probaćemo se odmoriti, spremiti dobro i pokušati pobijediti. Ovaj poraz danas sigurno boli, jer i gol-razlika može odlučiti.”