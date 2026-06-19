Danas sunčano i vruće, biometeorološke prilike povoljne

Jutros umjerene oblačnosti ima po centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U drugim dijelovima zemlje je sunčano.

Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć je poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33°C, na jugu do 35°C.

Biometeorološke prilike su povoljne. Uz više svježine i mirniji san, tokom noći i u jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne, usljed sunčanijeg vremena, porasta temperatura zraka i jačanja osjeta sparine, kod hroničnih bolesnika i metoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je laganije se odjenuti, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana.